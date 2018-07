Torcedores do Remo invadem gramado com rojões e ameaçam jogadores

SÃO PAULO - O futebol brasileiro viveu mais um capítulo lamentável na manhã deste sábado. Em Belém, cerca de 30 torcedores do Remo invadiram o estádio Baenão e ameaçaram os jogadores do clube paraense durante um treinamento. Após o incidente, quatro jogadores, além do técnico Roberto Fernandes, pediram desligamento do clube.

Na ação dos torcedores, rojões foram disparados contra os atletas. Com o barulho, os jogadores Athos e Rony caíram no gramado e precisaram de atendimento médico. Além dos fogos de artifício, alguns invasores também carregavam pedaços de pau. Nenhum outro jogador ficou ferido.

O ataque, que começou dez minutos depois do início do treinamento, está ligado à extinta torcida organizada do time, "Remoçada". Já no gramado, alguns torcedores continuaram a fazer ameaças. "Quinta-feira a gente vai estar aqui incentivando, mas se não tiver raça, vai ser pior", disse um torcedor, cuja declaração foi captada pela reportagem da Rede Globo.

Depois das ameaças, o técnico Roberto Fernandes registrou Boletim de Ocorrência. Eliminado da Copa do Brasil após uma goleada por 6 a 1 diante do Internacional, o Remo está em situação delicada no Campeonato Paraense. No jogo de ida das semifinais, o time acabou derrotado por 3 a 0 pelo Independente. A decisão ocorre na próxima quinta-feira, no Mangueirão.

O incidente no Pará ocorre quase três meses depois da invasão ao CT do Corinthians. Na ocasião, aproximadamente 100 torcedores entraram no local e também ameaçaram os jogadores. O atacante Guerrero teria sido agredido fisicamente.