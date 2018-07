Torcedores do Santa Cruz se confrontam na arquibancada do Arruda

RECIFE - Sem grande rivalidade, Santa Cruz e Central iniciaram partida válida pela primeira rodada do 2° turno do Campeonato Pernambucano com clima ruim. Antes do início do jogo, torcedores do tricolor se confrontaram nas arquibancadas superiores do Estádio do Arruda. A confusão só foi interrompida após a intervenção da PM local, que agiu rapidamente para acabar com o tumulto.

Alguns torcedores do Santa Cruz foram presos. O jogo marcou a estreia do Santa Cruz no Estádio do Arruda após cumprir suspensão de três mandos de campo por confusão ocorrida no último ano em Maceió, justamente entre seus torcedores.

A equipe pernambucana fez sua primeira partida também no Estadual após classificação para a segunda fase da Copa do Nordeste, onde vai enfrentar o Guarany de Sobral, no próximo sábado, no mesmo Estádio Arruda se não tiver punição até lá.

Dentro de campo, a equipe Coral sofreu, mas conseguiu a vitória de virada com grande jogo dos atacantes que marcaram quatro vezes, com Léo Gamalho, duas vezes, Cassiano e Pingo. Jonathan Goiano e Fernando descontaram para o Central.