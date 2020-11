Torcedores do São Paulo se aglomeram no Morumbi antes de jogo contra o Flamengo

Centenas de torcedores do São Paulo foram ao Morumbi para apoiar o elenco na partida contra o Flamengo, na noite desta quarta-feira, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. Por causa da pandemia do novo coronavírus, o estádio não pode receber a presença do público, mas os torcedores se aglomeraram em frente ao portão principal e fizeram festa com bateria, fogos de artifício, sinalizadores e bandeiras.

Em comunicado divulgado nas redes sociais, a principal torcida organizada do São Paulo informava que o uso de máscara era obrigatória. Entretanto, a minoria das pessoas utilizava o acessório de proteção contra a covid-19. A organizada também havia prometido distribuir 5 mil frascos de álcool em gel para os torcedores.

Os torcedores começaram a se aglomerar em frente ao Morumbi por volta das 18h. O ônibus do São Paulo chegou ao estádio às 20h10, quando houve ainda mais festa. A torcida ficará concentrada para apoiar o time durante a partida, que começa às 21h30. Houve o pedido para o sistema de som do Morumbi não tocar as músicas gravadas da torcida para os jogadores ouvirem os torcedores que estarão do lado de fora.

Na semana passada, torcedores foram ao Aeroporto de Congonhas para incentivar o elenco durante o embarque para o Rio de Janeiro. O São Paulo venceu o duelo de ida por 2 a 1 e tem a vantagem do empate para avançar à semifinal da Copa do Brasil.