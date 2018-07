Torcedores do Sport espancam rivais do Santa Cruz antes de clássico

O clássico entre Santa Cruz e Sport começou com cenas tristes na zona oeste do Recife. Dois torcedores do Santa Cruz foram espancados por torcedores do Sport em confronto que aconteceu na tarde deste domingo, no bairro de Caxangá, antes da partida entre as duas equipes. As informações são do Jornal do Commercio.

As vítimas, segundo a publicação, foram identificadas como Amilton Lima (29 anos) e André Sales de Lima Júnior (25). Eles deram entrada no Hospital Getúlio Vargas, na capital pernambucana.

O estado de saúde de Amilton é grave. Ele levou muitas pancadas na cabeça e foi submetido a uma tomografia. A situação de André é menos grave: sofreu uma fratura no braço direito e está sob observação dos médicos.

Um vídeo que circula na internet mostra cerca de 15 torcedores do Sport se utilizando de pedaços de madeira e uma pá (além de chutes) para agredir as vítimas. Dois torcedores foram presos e estão na Delegacia do Torcedor, na Ilha do Retiro. Suas identidades ainda não foram reveladas.