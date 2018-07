Torcedores do Tottenham são atacados e feridos na Itália

Alguns dos cerca de 50 criminosos que atacaram os seguidores da equipe inglesa foram detidos, informou a polícia romana no início desta quinta, após o episódio de violência ocorrido no bar "Drunken Ship" (Navio Bêbado), o tradicional pub que fica na praça Campo de Fiori na capital italiana.

Por causa dos ataques, manchas de sangue ficaram no chão de pedra do lado de fora do bar e cadeiras e mesas foram viradas durante o conflito. A polícia acredita que os agressores eram hooligans da Lazio, embora eles estivessem com seus rostos cobertos por capacetes de motos ou lenços.

As agressões ocorreram por volta da 1 hora da manhã (no horário local) e duraram poucos minutos. A polícia local informou que os torcedores hospitalizados eram britânicos, cujas idades variavam entre 20 e 60 anos. Segundo o jornal La Repubblica, dois ingleses foram esfaqueados e um deles foi hospitalizado em estado grave.

A Lazio receberá o Tottenham nesta quinta-feira no Estádio Olímpico de Roma, em jogo marcado para começar às 16 horas (de Brasília) e que é válido pelo Grupo J da Liga Europa.