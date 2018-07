Torcedores do Vasco esgotam ingressos para decisão

O clube avisou que os últimos bilhetes foram vendidos na madrugada deste sábado, pela internet, enquanto a venda para os sócios acabou na última sexta-feira. Com isso, os postos escolhidos para comercialização dos ingressos não irão mais funcionar até o dia do confronto.

Depois do duelo de ida no Rio de Janeiro, a partida de volta da final da Copa do Brasil será realizada no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, no próximo dia 8 de junho, também às 21h50.