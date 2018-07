Torcedores do Vasco são transferidos de presídio em Joinville

JOINVILLE - Os três torcedores do Vasco que estão detidos desde domingo, após a briga durante o jogo contra o Atlético-PR pela última rodada do Brasileirão, foram transferidos nesta quarta-feira do Presídio Regional para a Penitenciária Industrial de Joinville. A determinação partiu do juiz corregedor penal João Marcos Buch.

Leone Mendes da Silva, de 23 anos, Arthur Barcelos de Lima Ferreira, de 26 anos, e Jonathan Santos, de 29 anos, estão em prisão preventiva, após terem sido detidos em flagrante no domingo pelo envolvimento na briga na Arena Joinville. A transferência desta quarta-feira teria sido para garantir a segurança dos três torcedores. "Os três estão ocupando uma cela para quatro detentos, possuem maior privacidade e garantias", informou o diretor da Penitenciária, Richard Harrinson. Também nesta quarta-feira, os acusados receberam pela primeira vez a visita do advogado Olmar Pereira da Costa Júnior, que dará assistência jurídica aos três.

Enquanto isso, o delegado regional da Polícia Civil de Joinville, Dirceu Silveira Júnior, confirmou nesta quarta-feira que a Polícia do Rio já teria identificado nove torcedores da organizada Força Jovem, do Vasco, entre os envolvidos na briga de domingo. Os nomes dos suspeitos, no entanto, ainda não foram divulgados. "Todos serão indiciados em inquérito policial e responderão de acordo com o grau de participação na briga e a violência empreendida", esclareceu o delegado. Ele contou que o inquérito policial vai procurar esclarecer todos os fatos, "desde a briga até possíveis responsabilidades pelas questões da segurança, organização, estrutura do estádio. Enfim, tudo".