Torcedores do Vasco vão a São Januário apoiar jogadores na véspera do clássico

"É muito importante o apoio deles. Esse jogo é um divisor de águas. É o maior clássico do Rio de Janeiro. O Celso Roth cobra bastante e deixa os jogadores ligados no treinamento. Espero que isso aconteça no jogo, não podemos vacilar, não podemos ter três segundos de desatenção. Vamos buscar essa primeira vitória", comentou o lateral-direito Madson.

Dúvida para a partida, o goleiro Martín Silva ficou de fora do treino deste sábado e não deve ir a campo no clássico. O jogador foi reintegrado nesta semana depois da eliminação do Uruguai na Copa América. Embora fosse reserva na seleção de seu país, Martín Silva sofreu uma contusão durante um treino. Charles deve ser mantido entre os titulares.

Após oito rodadas disputadas, o Vasco está na última colocação do Brasileirão sem ter vencido. Até agora, acumulou cinco derrotas e três empates e está a seis pontos de deixar a zona de rebaixamento. O Sport, líder da competição, tem 15 pontos a mais.