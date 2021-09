Torcedores do Vélez Mostar fazem emboscada e colocam fogo no carro de um juiz de futebol

SARAJEVO - Torcedores revoltados do Vélez Mostar atearam fogo no carro de um árbitro de futebol nesta terça-feira, 21. Eles prepararam uma emboscada e ficaram esperando pelo juiz em um túnel após a partida do time contra o Borac Banja Luka, pelo campeonato de futebol da Bósnia, disse a polícia.

Após a partida disputada em Mostar, interrompida a poucos minutos do final por causa da invasão de dezenas de torcedores do Velez no campo, o árbitro Sabrija Topalovic e seus dois assistentes iniciaram o retorno a Sarajevo. Mas o veículo foi interceptado em um túnel por outro carro com quatro pessoas, contou um policial à AFP.

"Depois de danificar o carro, eles colocaram fogo no veículo. Um ferido foi hospitalizado em Jablanica", explicou o policial, acrescentando que os criminosos estavam sendo procurados. O carro foi totalmente queimado, segundo foto divulgada na imprensa local.

A torcida do Velez invadiu o gramado aos 37 minutos do segundo tempo, após o Vélez sofrer o segundo gol que garantiu a vitória (2-0) do atual campeão Borac. A irritação era por causa de várias decisões do árbitro.

Vale ressaltar que esses tipos de incidentes são raros no Campeonato Bósnio, embora às vezes os árbitros recebam acusações de corrupção. No final de 2020, dois juízer e um responsável por uma comissão de arbitragem de segunda divisão foram indiciados por corrupção em jogos em troca de pagamentos que variam de 1.500 a 3.500 euros por partida.