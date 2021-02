Torcedores emblemáticos, dona Silvia e Nickollas são convidados pela Fifa a ver Palmeiras no Mundial

Silvia e Nickollas, emblemáticos torcedores do Palmeiras, embarcarão ao Catar para acompanhar o time alviverde na disputa do Mundial de Clubes a convite da Fifa. A notícia foi revelada por Silvia nesta terça-feira, durante uma entrevista ao programa "Futebol Campeão", da SporTV.

"Abri meu e-mail e tinha um convite do presidente da Fifa para que eu e o Nickollas assistíssemos o Mundial de Clubes", contou Silvia. "Não vamos ficar na quarentena, como ficaram os jornalistas. Vamos sair já com o protocolo do Brasil e seremos recebidos pela Fifa", detalhou.

Mãe e filho estão presentes em quase todos os jogos do Palmeiras. Ambos se destacaram em meio aos torcedores em 2019, ano em que venceram o prêmio "The Best", da Fifa. Isso porque Nickollas é deficiente visual e sua mãe, Silvia, narra todos os jogos que assistem.

O Palmeiras embarcou para o Catar na noite desta terça-feira. O time, campeão da América, vai a campo no próximo domingo, às 15h (de Brasília), diante do vencedor do jogo entre Tigres, do México, e Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, que acontece nesta quarta.

Caso avance, o Palmeiras volta ao gramado na quinta-feira, dia 11, no mesmo horário. Os comandados de Abel Ferreira podem enfrentar o Bayern de Munique ou o vencedor da partida entre Al-Duhail, do Catar, e Al-Ahly, do Egito.