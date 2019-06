Torcedores enfrentam fila para retirar ingressos da Copa América

Os torcedores que compraram ingressos para a Copa América enfrentam filas para a retirada dos bilhetes no Memorial da América Latina, em São Paulo. De acordo com funcionários do local, o movimentou aumentou desde o último sábado.

Nesta terça-feira, por exemplo, os torcedores demoraram cerca de 1h30 para retirar os ingressos. A Copa América tem início nesta sexta, no jogo entre Brasil e Bolívia, no Morumbi.

Além de São Paulo, os torcedores podem retirar ingressos em outras quatro cidades: Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Salvador, que também receberão partidas da Copa América (veja abaixo os endereços). Todos os locais funcionam das 10h às 20h, incluindo sábado, domingo e feriados.

Para retirar o ingresso, o torcedor precisa levar o voucher impresso, um documento com foto e o cartão utilizado na compra pelo site. Quem comprou meia-entrada precisa apresentar a carteirinha, e o bilhete é nominal. Depois disso, é tirada uma foto do torcedor segurando o documento e o cartão. Todo esse processo faz aumentar o tempo na fila, embora o local tenha cerca de 30 guichês em funcionamento.

A retirada dos ingressos teve início no dia 10 de maio. A partir do dia 15, os locais também passaram a funcionar como pontos físicos para as vendas dos bilhetes que ainda restam para a Copa América.

VEJA OS LOCAIS PARA RETIRADA DE INGRESSOS:

São Paulo: Memorial da América Latina - Avenida Auro Soares de Moura Andrada, 664.

Belo Horizonte: Boulevard Shopping - Avenida dos Andradas, 3000, loja 2034.

Porto Alegre: Shopping dos Navegantes - Rua Frederico Mentz, 1561, lojas 103, 104 e 105 C.

Rio de Janeiro: Bondinho do Pão de Açúcar - Avenida Pasteur, 520.

Salvador: Shopping Bela Vista - Alameda Euvaldo Luz, 92, lojas 102 e 103.