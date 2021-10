Torcedores escolherão comentarista tricolor ou rubro-negro em transmissão do Fla-Flu no exterior

Os torcedores de Flamengo e Fluminense fora do Brasil vão ter uma novidade para o clássico deste sábado pelo Campeonato Brasileiro. O Brasileirão Play, plataforma oficial do torneio que transmite jogos da Séries A e B, vai oferecer aos assinantes a possibilidade de acompanhar o confronto com um comentarista tricolor ou uma rubro-negra.

Esta será a primeira vez que o canal vai oferecer este tipo de experiência para os torcedores. Os comentários do Fluminense vão ficar por conta do jornalista Victor Canedo — profissional com passagem de 13 anos pela Globo e coberturas de Copa do Mundo, Copa América e Eurocopa. Do lado do Flamengo, a responsável pela análise da partida será Raisa Simplício — ex-Lance! e Globo Esporte e atualmente na Goal e FlaTV.

Antes da partida, a transmissão também irá contar com 20 minutos de pré-jogo, com análises aprofundadas, gráficos, estatísticas e outras informações. Para Leonardo Caetano, Country Manager da 1190 Sports, empresa responsável pela comercialização dos direitos de transmissão dos campeonatos das Séries A e B no exterior, a ação tem como objetivo se aproximar ainda mais do torcedor fora do Brasil para a competição.

"A iniciativa de trazer comentaristas de clubes na plataforma faz parte do plano de internacionalização do futebol brasileiro da 1190 Sports", diz.

Fluminense e Flamengo se enfrentam neste sábado, no Maracanã, às 19h. No segundo lugar com 46 pontos e dois jogos a menos, o time rubro-negro ainda sonha com o título, enquanto a equipe tricolor, na oitava colocação com 36 pontos, quer vencer para se aproximar do G-6.