Torcedores estão otimistas com grupo do Brasil: 'Vai passar'

RECIFE - A vibração foi grande quando a Croácia foi sorteada, eliminando o risco de o Brasil enfrentar Portugal ou Holanda já na primeira fase da Copa 2014. Os clientes que assistiam ao sorteio em um restaurante no bairro do Pina, bateram palmas, aliviados. "Não vai ser fácil, mas o Brasil vai passar", afirmou o engenheiro civil Pedro França, 26 anos, que extrapolou a hora do almoço, na companhia de colegas de trabalho, para assistir ao sorteio até o fim, pela televisão.

"Todos os jogos vão ser suados", previu França, ao lembrar que a Croácia é um time forte e que o México, embora tenha se mostrado deficiente nas eliminatórias, ainda tem tempo para se organizar e sempre dá trabalho ao Brasil. "Camarões é outro time forte, os africanos jogam duro".

A chapa do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo 2014 foi comemorada pelo vice-presidente do Sport Clube do Recife, Gustavo Dubeux, que se mostrou muito otimista. "Foi muito boa, o Brasil vai passar sem dificuldade", afirmou ele.

"Foi uma das melhores (chapas) a serem enfrentadas", vibrou o técnico do Náutico, Marcelo Martelotte. "A Croácia é um dos menos fortes da Europa e o México, embora tenha tradição, teve dificuldade na eliminatória".

Pedro França e seu grupo também ficaram satisfeitos porque duas grandes seleções irão jogar na Arena Pernambuco, no município metropolitano de São Lourenço da Mata. "Teremos aqui Alemanha e Estados Unidos".