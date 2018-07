Torcedores fazem festa no retorno do Botafogo ao Rio

RIO - A venda de Vitinho abriu duas crises no Botafogo. Uma com a torcida, insatisfeita com a saída da revelação botafoguense na temporada. E outra com o surgimento de dúvidas a respeito da capacidade do time em manter-se na luta pelo título do Brasileirão. A classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, obtida com um empate por 2 a 2 com o Atlético-MG, na última quarta-feira, em Belo Horizonte, parece ter aplacado as duas questões.

"A gente sabia da importância do jogo, da classificação, de jogar bem e convencer. Todos falaram que a equipe do Botafogo não teria mais a mesma identidade depois da saída do Vitinho", comentou o atacante Rafael Marques, durante o desembarque da delegação botafoguense, nesta quinta-feira, no Rio.

No Aeroporto Santos Dumont, 15 torcedores botafoguenses foram celebrar a chegada de seus heróis e levaram faixas de apoio, cientes de que o momento era de turbulência e uma desclassificação na Copa do Brasil poderia ter tido consequências pesadas para o restante da temporada.

"A gente fica grato por essa manifestação. A torcida tem dado o seu apoio sempre e espero agora que faça uma festa muita bonita no jogo de domingo", disse o zagueiro Dória, em referência ao embate contra o São Paulo, no Maracanã, pelo Brasileirão.