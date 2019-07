Torcedores fazem foguetório perto de hotel da Argentina durante a madrugada

Um grupo de torcedores realizou foguetórios durante a madrugada perto do hotel onde a delegação da seleção argentina está hospedada em Belo Horizonte. A equipe de Lionel Messi e Sérgio Agüero está hospedada desde domingo no bairro da Savassi, área nobre da capital mineira, em preparação para a partida pela semifinal da Copa América, contra o Brasil, na noite desta terça-feira.

Ao longo da noite, disparos e rajadas de explosões foram ouvidas na região a partir da 1h da madrugada. A polícia foi ao local duas vezes para tentar coibir a ação, mas houve uma nova bateria de disparos logo depois. A prática de realizar foguetório perto do hotel da equipe adversária é bastante comum no futebol sul-americano e tem como objetivo atrapalhar o descanso dos jogadores na noite prévia à partida.

Apesar do gesto, a passagem da Argentina por Belo Horizonte tem sido marcada por bastante receptividade do público mineiro. Vários torcedores, inclusive crianças, têm feito plantão na porta do hotel à espera de fotos ou autógrafos de Messi. Na segunda-feira, o elenco treinou no CT do Cruzeiro, onde ganhou presentes e camisas personalizadas do clube celeste.

Brasil e Argentina se enfrentam pela semifinal da Copa América na noite desta terça-feira, às 21h30, no Mineirão. A partir desta etapa da competição haverá prorrogação em caso de empate no tempo normal. Se a igualdade persistir, a definição irá para a disputa de pênaltis.