Torcedores fazem piada com Palmeiras após derrota em clássico

Depois de perder o clássico para o São Paulo, no Pacaembu, o Palmeiras contou com uma combinação ruim de resultados na 15.ª rodada do Brasileirão para chegar à zona de rebaixamento. Os torcedores não perdoaram e tiraram sarro do clube, que completa 100 anos em 2014, lembrando do impasse do presidente Paulo Nobre na negociação de Alan Kardec, que acabou indo para o rival e fez um dos gols na partida deste domingo. Valdivia também foi alvo de piadas, após ser substitído aos 15 minutos, alegando tontura.