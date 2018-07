Torcedores fazem protesto em treino do Fluminense

"O torcedor tem direito a se manifestar da forma que ele quiser. É o torcedor que paga o ingresso e movimenta a paixão que existe pelo clube. Se houve alguma vaia, ela existiu porque a torcida não está satisfeita com o resultado dentro de campo. A partir do momento que as vitórias aparecerem, as vaias vão sumir", afirmou Ricardo Berna.

O clima no Fluminense, realmente, não é dos mais calmos para a partida contra o Atlético-GO, domingo, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Na estreia, o time carioca já perdeu para o São Paulo, por 2 a 0, no Rio.

Mas o dia também foi de boas notícias no Fluminense. Nesta quarta-feira, o atacante Ciro, reforço que veio do Sport, fez exames médicos e teve a contratação confirmada. "Chegou mais um guerreiro", disse o jogador de apenas 22 anos. Outro que está chegando ao clube carioca é o zagueiro Márcio Rosário, ex-Botafogo.