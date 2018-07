Torcedores ganham destaque em livro de fotos da Copa do Mundo

Os milhares de torcedores que acompanharam suas seleções durante a Copa do Mundo ganharam destaque mais de dois meses depois do término da competição disputada no Brasil. O livro fotográfico "Olhar de Torcedor", que será lançado nesta quinta-feira, dia 18, no Museu do Futebol, em São Paulo, traz imagens de 30 fotógrafos de diversas regiões do País.

As fotos foram selecionadas por meio de um concurso que reuniu quase duas mil imagens enviadas por 1678 fotógrafos (amadores ou não). A comissão julgadora, composta por profissionais do segmento (Fernando Costa Netto, Juan Esteves, Fabs Grassi, Erico Hiller, Cadu Lemos, Cesar Ovalle, Monica Maia, Ricardo Rojas, Rodrigo Vieira e Paulo Manzano) selecionou os melhores fotógrafos.

Os concorrentes tiraram as fotos utilizando seus smartphones, partindo do conceito de mObgraphia – registros fotográficos artísticos produzidos através de dispositivos móveis.

Depois, eles as publicaram no Instagram da Samsung, com a hashtag #torcedorsamsung. Quatro critérios de avaliação foram levados em consideração: criatividade, adequação ao tema, composição e técnica fotográfica. O festival é o primeiro do gênero da América Latina.