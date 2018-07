Torcedores ganharão cerveja e vale-pizza na festa do Leicester

O Leicester promete para o jogo diante do Everton, neste sábado, em casa, uma festa tão grande quanto a surpresa pelo título inglês desta temporada. Uma das maiores zebras da história do futebol, a conquista do pequeno clube será comemorada no King Power Stadium e terá direito a cerveja e vale-pizza de graça para seus torcedores, além de uma pequena apresentação do tenor Andrea Bocelli.

Os detalhes da festa foram revelados nesta sexta-feira e o dono do clube, o bilionário tailandês Vichai Srivaddhanaprabha, não economizará. Em parceria com a Pizza Hut e com a Singha Beer, prometeu a todos os torcedores que forem ao estádio uma garrafa de cerveja, ou água, e um vale para ser trocado por pizza até o dia 23 de maio.

Os "brindes" tem ligação com a campanha do Leicester nesta temporada. O técnico da equipe, Claudio Ranieri, ainda sem esperar o sucesso que seus comandados viriam a ter, prometia pizzas a eles a cada vitória no Inglês. A cerveja também fez parte da caminhada do clube, já que foi dada aos torcedores em diversas partidas em casa ao longo da competição.

Já a apresentação de Andrea Bocelli é fruto de uma promessa do tenor italiano a seu compatriota Ranieri. O cantor clássico, que ficou cego aos 12 anos após ser atingido por uma bola de futebol, havia dito ao treinador que faria uma rápida apresentação em homenagem ao Leicester se o título fosse conquistado. Ele deverá cantar seu sucesso Time to Say Goodbye e a canção Nessun Dorma, que ficou famosa na voz de Luciano Pavarotti durante a Copa do Mundo de 1990.

Também neste sábado, o clube lançará seu novo uniforme para a temporada 2016/2017, que será usado pelos jogadores. Os torcedores que quiserem comprá-lo na loja do clube deverão chegar cedo ao King Power Stadium, já que durante este ano a procura pelas camisas foi grande e elas foram esgotadas.

No intervalo da partida, alguns dos principais jogadores da história do Leicester deverão ser homenageados em campo e após seu término, o capitão Wes Morgan levantará o troféu. A taça, aliás, será exibida aos torcedores em uma carreata pela cidade no próximo dia 16.