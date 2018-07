Torcedores gritam "Fora PT" durante hino antes do Fla-Flu

Na hora do hino nacional, antes de começar o duelo entre Flamengo e Fluminense no estádio do Pacaembu, boa parte da torcida rubro-negra nas numeradas começou a puxar o grito de "Fora PT" durante a execução do hino nacional. Um grupo começou a manifestação e outros foram atrás, fazendo com que os gritos fosse ouvidos em toda a arena.

Os gritos duraram pouco menos de um minuto e logo depois os times foram cada um para seu lado de campo e os torcedores deixaram a política de lado e passaram a cantar músicas incentivando suas equipes. A partida é no Pacaembu, mas válida pelo Campeonato Carioca. Dezenas de torcedores vieram do Rio, mas a maioria do público é formada por pessoas que moram em São Paulo.