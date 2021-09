Torcedores invadem campo de jogo entre Lens e Lille pelo Francês para tentar brigar; assista

Um novo caso de violência aconteceu no Campeonato Francês neste sábado: após a confusão no jogo entre Nice e Olympique de Marselha que chegou a ter agressões a jogadores, foi a vez de torcedores do Lens entrarem em campo no intervalo para tentar brigar com os fãs do Lille em um dos maiores clássicos do norte da França.

A briga campal acabou não acontecendo por ação dos seguranças privados e dos policiais, que impediram as torcidas de chegarem uma até a outra. A polícia deteve alguns dos fãs do Lens e o sistema de irrigação do gramado chegou a ser disparado para tentar forçar que saíssem do gramado.

LOUCURA TOTAL!! Torcedores do Lens invadiram o campo pra brigar com os torcedores do Lille pic.twitter.com/qCFsg0n95x — Gols do Diário (@DiarioGols) September 18, 2021

O intervalo durou quase meia hora, em vez dos quinze minutos habituais, e os jogadores tiveram que aquecer na beira do campo enquanto os policiais e seguranças buscavam lidar com o problema. Na etapa final, os agentes fizeram uma fileira entre a torcida do Lens e o campo para assegurar que a partida continuasse sem interrupções ou violência.

Com bola rolando, melhor para o Lens, que encerrou um jejum de 15 anos sem vencer o rival no Campeonato Francês. O único gol da partida foi marcado pelo meia polonês Frankowski aos 29 minutos do segundo tempo, com chute cruzado dentro da área.

Atual campeão francês, o Lille está apenas na 13ª colocação na temporada 2021-22, com uma vitória, dois empates e três derrotas em seis jogos. Já o Lens é o vice-líder do Campeonato Francês com 12 pontos, três atrás do PSG, com três vitórias e três empates até o momento.