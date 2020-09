Torcedores invadem treino do Figueirense e agridem jogadores

Torcedores invadiram o treino do Figueirense na tarde deste sábado, um dia após a derrota para o Paraná, por 1 a 0, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Um tumulto generalizado aconteceu quando os torcedores quebraram o portão oito e conseguiram entrar nas dependências do estádio. A polícia interveio rapidamente e usou bomba de gás lacrimogêneo para dispersar os invasores.

Trinta e quatro jogadores estavam realizando treinamento quando foram surpreendidos por cerca de 30 torcedores. Segundo a assessoria do clube, houve feridos leves, mas estes já foram tratados pelo departamento médico do clube.

"O Figueirense Futebol Clube, através de seu Conselho Administrativo, repudia de forma veemente os lamentáveis fatos ocorridos na tarde de hoje no Estádio Orlando Scarpelli. Resultados esportivos ou problemas administrativos de qualquer natureza não justificam qualquer tipo de atitude que ameace a integridade física dos atletas e profissionais de comissão técnica. Diante dos fatos, não resta alternativa que não seja procurar as autoridades competentes, para que medidas enérgicas sejam tomadas", registrou o clube, em comunicado.

A assessoria ainda informou que será realizado um Boletim de Ocorrência nas próximas horas. A diretoria do clube se reuniu para debater sobres quais medidas tomar. O tumulto assustou jogadores e o próprio técnico Elano. Os atletas relataram o caso como "assustador" e afirmaram que os torcedores chegaram atirando rojões em direção a eles.

Há três jogos sem vencer, o Figueirense tem cinco pontos na tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, flertando com a zona de rebaixamento.