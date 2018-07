Torcedores invadem treino do Grêmio e protestam

Neste domingo, o Grêmio joga no Beira-Rio contra o Inter e precisa vencer - ainda que nos pênaltis - para ficar com o título do segundo turno do Campeonato Gaúcho e consequentemente com a taça do estadual. Se perder, faz mais dois jogos contra o mesmo adversário.

A cobrança de cerca de 15 torcedores, que rapidamente foram contidos por seguranças do Grêmio, se dá porque o time tricolor perdeu para a Universidad do Chile por 2 a 1 na terça-feira, no Olímpico e pôs em sério risco a sua classificação às quartas de final da Libertadores, onde teria pela frente exatamente o Inter.

No seu site oficial, o Grêmio ignora o protesto. Relata que dezenas de torcedores compareceram ao Olímpico para incentivar o time.