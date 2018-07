Torcedores organizam ida à Praça Charles Miller pela internet

SÃO PAULO - O Corinthians terá que jogar de portões fechados nessa quarta-feira, no Pacaembu, mas a torcida se organiza desde a última quinta-feira para estar mais próxima a equipe em sua primeira partida como mandante na Taça Libertadores.

Intitulado de "Invasão Praça Charles Miller", o "evento" foi criado no Facebook para reunir todos os torcedores - organizados ou não - que planejam comparecer no estádio, mesmo ficando do lado de fora. "Vamos lotar a Praça do Pacaembu, em uma manifestação de amor e fidelidade, vamos apoiar mesmo de fora", diz a descrição.

Em meio a enquetes sobre a popularidade do 'evento' e imagens de incentivo ao clube e ao movimento, os torcedores pedem paz e organização, para que nenhum incidente de maior proporção prejudique ainda mais a equipe.

As torcidas organizadas já informaram por meio de entrevistas e comunicados oficiais que não irão participar da movimentação, e que seus sócios estão sendo orientados a assistir a partida nas quadras e sedes.