Torcedores pegam 19 anos de prisão por morte de rival em Campinas

Quatro torcedores da Ponte Preta foram condenados a 19 anos de prisão cada pela morte de um torcedor do Guarani. O julgamento terminou na madrugada desta quarta-feira, devendo a pena ser cumprida em regime fechado.

Anderson Ferreira, de 28 anos, foi morto a pedradas e golpes de barra de ferro em março de 2012 durante jogos, em rodada dupla, entre os dois times de Campinas pelos campeonatos sub-15 e sub-17.

As partidas foram realizadas no Brinco de Ouro e a confusão teria acontecido perto do estádio. A Justiça considerou culpados pela agressão Jefferson Nery da Silva, Rodrigo de Aguiar Lopes, Valdir Pajano Junior e Paulo Henrique de Souza Sigoli.

Junto a outros torcedores da Ponte Preta, eles teriam sido escoltados após os jogos até o estádio do clube, o Moisés Lucarelli, mas depois retornaram para a região do Brinco de Ouro e houve o enfrentamento com a torcida adversária.

Em casa

Os advogados informaram que recorrerão da sentença, que prevê aos réus permanecerem em liberdade até o julgamento dos recursos. No próximo mês outros três envolvidos no crime serão julgados pelo mesmo motivo. Um adolescente também teria participado da agressão, mas foi liberado após ficar apreendido na Fundação Casa.