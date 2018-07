Torcedores perdem o último trem do Metrô após jogo no Itaquerão

Dezenas de torcedores que foram assistir à vitória do Corinthians sobre o Bahia, na Arena Corinthians, perderam o último trem do Metrô, que partiu da Estação Itaquera por volta de 0h24. Outros entraram correndo e conseguiram ultrapassar o portão apenas no último minuto. Inconformados, os torcedores que não conseguiram embarcar reclamaram da TV Globo, detentora dos direitos de transmissão, e do governador Geraldo Alckmin, considerados culpados pelo horário da partida, que começou às 22 horas da noite desta quarta-feira, na Arena Corinthians. Esse foi o primeiro jogo do novo estádio realizado às 22 horas.

O trajeto entre o estádio e a estação Itaquera é feito em cerca de 15 minutos e, por isso, muitos torcedores não chegaram a tempo. Quem perdeu o Metrô teve de recorrer às lotações no Metrô Itaquera e aos ônibus extras que a Prefeitura ofereceu com ponto final no Terminal Parque Dom Pedro. A pressa dos torcedores, preocupados com o horário do transporte, fez com que o escoamento fosse rápido. Por volta de 0h30, poucos torcedores procuravam a alternativa.

A grande maioria dos torcedores, no entanto, decidiu não correr riscos com o horário e começou a sair da Arena Corinthians por volta dos 26 minutos do segundo tempo. Com isso, não viram o terceiro gol, marcado por Renato Augusto, aos 44 minutos, de pênalti. Foi o caso do aposentado Ariovaldo Inácio, de 71 anos. "Sempre fui aos jogos, mas esse horário é um absurdo. Tive de sair 15 minutos antes para pegar o Metrô e outra condução", disse o corintiano. "Conheço pessoas que pagaram R$ 180 no ingresso e tiveram de sair na metade do segundo tempo porque moram em Francisco Morato", reclamou o torcedor Agnelo Matos.