Torcedores peruanos provocam Brasil com 'fantasma' alemão

A goleada que a seleção brasileira sofreu para a Alemanha - 7 a 1 na semifinal da Copa do Mundo de 2014 - é o principal motivo de provocação dos torcedores peruanos. Um grupo de torcedores da cidade de Lima, que viajou a Temuco, no Chile, exclusivamente para a estreia na Copa América, comprou uma camisa da Alemanha para "assombrar" a seleção brasileira. O grupo foi um dos mais festejados nas arquibancadas do Estádio Germán Becker.

Os torcedores brasileiros são minoria dentro do estádio neste domingo. Os torcedores peruanos adquiriram grande parte dos 18.500 ingressos e já representavam a maioria absoluta nas proximidades do palco da estreia brasileira na Copa América.

O pequeno interesse dos brasileiros pela partida esteve presente desde a venda de ingressos pela internet. Enquanto as entradas para a estreia da Argentina, da Colômbia, do Chile estavam esgotadas desde o início da semana, os brasileiros ainda podiam fazer a compra até a última quinta-feira.