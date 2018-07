Taça da Liga dos Campeões da Uefa será exibida em São Paulo

Os fãs do futebol internacional terão a chance de ver de perto a taça da Liga dos Campeões da Uefa no MUBE (Museu Brasileiro de Escultura), em São Paulo, entre os dias 1 e 3 de abril. Além do objeto de desejo dos principais jogadores do futebol mundial, também serão expostos itens históricos da competição no evento chamado 'Trophy Tour'.

No espaço 650m² terão peças como a camiseta usada por David Beckham pelo Manchester United na temporada de 1998/99, a bola assinada por Zidane na final de 2002 disputada entre Real Madrid e Bayer Leverkusen, no Reino Unido, e o uniforme do Barcelona utilizado por Ronaldinho Gaúcho na final de 2006 contra o Arsenal em Paris.

Os interessados devem se cadastrar pelo site www.heinekentrophytour.com.br e poderão levar até três acompanhantes de forma gratuita. Menores de idade só poderão ir acompanhados do pai ou da mãe, segundo o regulamento. "Heineken é a única marca que pode proporcionar uma experiência tão próxima com o objeto de desejo de milhares de craques pelo mundo. Tradicionalmente, de três em três anos, trazemos a Taça da UEFA Champions League para interagir com o público e chamar a atenção para o campeonato que coleciona fãs no mundo todo. Temos uma parceria de longo prazo com a competição e acreditamos que a magia do torneio deve ser vivenciada de maneira exclusiva por quem aprecia o melhor futebol", explica Renata Silva, gerente da marca Heineken, patrocinadora da competição e responsável pelo evento.

SERVIÇO

Local: Grande Salão do MUBE

Endereço: Rua Alemanha, 221 - São Paulo Datas: 01, 02 e 03 de Abril

Horários: 10hs às 22hs em três turnos: das 10h às 14h, das 14h30h às 18h, e das 18h30 às 22h.

Cadastro: www.heinekentrophytour.com.br