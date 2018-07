Torcedores presos em Joinville têm liberdade provisória negada

SÃO PAULO - A Justiça negou os pedidos de liberdade provisória de três torcedores presos em Joinville. Eles são acusados de terem participado da briga ocorrida no jogo entre Atlético-PR e Vasco, na última rodada do Brasileirão, na Arena Joinville. De acordo com a juíza Karen Francis Schubert Reimer, "é conveniente a segregação dos acusados para manutenção da ordem pública."

O fato dos três acusados terem bons antecedentes foi ressaltado pela juíza, que, mesmo assim, decidiu pela manutenção da prisão. "Ademais, em que pese se tratar de agentes primários e de bons antecedentes, o crime imputado é de extrema gravidade, considerado hediondo. O fato de os acusados possuírem residência definida e trabalho lícito, por si só, não exclui a possibilidade de se manter a sua segregação", escreveu a juíza no despacho.

Arthur Barcelos Lima Ferreira, Jonathan Fernandes dos Santos e Leone Mendes da Silva foram presos em flagrante no dia 8 de dezembro. Leone é vascaíno e foi flagrado com um pedaço de pau nas mãos. A briga da qual participaram deixou quatro torcedores hospitalizados, sendo que um deles estava internado até a última sexta-feira (13) devido a uma fratura no crânio. Os três foram indiciados por tentativa de homicídio, furto, dano ao patrimônio e crimes ligados ao Estatuto do Torcedor.