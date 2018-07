Torcedores protestam contra Copa dentro do Maracanã Se a segurança impediu invasões no Maracanã neste domingo, durante o jogo entre Bélgica e Rússia, pelo Grupo H da Copa do Mundo, ela não conseguiu parar manifestantes que, com ingressos, conseguiram entrar com uma faixa no estádio em que se lia a mensagem "A festa nos estádios não vale as lágrimas da favela".