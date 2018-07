Torcedores protestam contra Dinamite em São Januário O presidente do Vasco, Roberto Dinamite, foi novamente alvo de protesto da torcida nesta terça-feira. Cerca de 50 vascaínos estiveram em São Januário para pedir a saída do dirigente e tacar bananas no estádio. Rapidamente, a polícia presente no local conseguiu conter os mais exaltados.