Torcedores protestam contra sistema eleitoral do Palmeiras

SÃO PAULO - Insatisfeitos com a diretoria do Palmeiras, cerca de 200 torcedores protestaram neste sábado em frente ao Palestra Itália para reivindicar uma mudança no sistema eleitoral do clube.

Com várias faixas pedindo "Diretas já", eles reclamaram do formato do pleito para presidente do clube, no qual apenas 300 conselheiros eleitos pelos sócios têm o direito de escolher o mandatário.

Sem a presença das organizadas do Palmeiras, a manifestação chamada pelos setores de oposição do clube se voltou também contra o projeto de criação de um Comitê Gestor, que consiste em tirar poder do presidente e dar para um grupo de conselheiros eleitos.

A proposta partiu do ex-presidente Mustafá Contursi, que foi alvo de gritos e xingamentos dos torcedores no protesto. Os manifestantes usaram apitos e rojões para chamar a atenção.