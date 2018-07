Torcedores protestam no CT e pedem saída de Mano Menezes

Um grupo de torcedores da organizada Camisa 12 foi até o CT do Corinthians, na tarde desta sexta-feira, para protestar contra o desempenho do time do Campeonato Brasileiro. O alvo das críticas, no entanto, não eram os jogadores, mas sim o técnico Mano Menezes e o presidente Mário Gobbi, chamado de omisso.

Sete torcedores penduraram quatro faixas no estacionamento da imprensa enquanto os jogadores treinavam no campo. Uma das faixas era dirigida a Mano Menezes: "Procura-se: técnico de futebol 'de verdade', que saiba mexer no time e não seja retranqueiro." Os torcedores também criticavam o futebol "montanha-russa", em alusão as oscilações do time no Campeonato Brasileiro.

A Camisa 12 foi uma das organizadas envolvidas na briga entre torcidas no clássico disputado contra o São Paulo, domingo passado, no Itaquerão. Por causa desse tumulto, o Corinthians pode perder até 20 mandos na competição. O clube será julgado por desordem e lançamento de objetos no campo.