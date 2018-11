Torcedores que viajavam para a final da Libertadores morrem em acidente de carro

Quatro torcedores do Boca Juniors que viajavam para Buenos Aires para acompanhar o primeiro jogo da final da Copa Libertadores, diante do River Plate, faleceram em um acidente de carro na manhã de sábado.

Os fãs Sebastian Berra, Cesar Ezequiel Jones, Malcom Vittom e Franco Guido Silvestre realizavam um trajeto de quase 1400 quilômetros desde a cidade de Rawson, onde os quatro eram sócios do Boca e integrantes de uma filial do clube.

O grupo estava em uma estrada já próxima à região central de Buenos Aires, quando o seu veículo, um Peugeot Partner, colidiu frontalmente com uma caminhonete Toyota Hilux em meio a uma chuva torrencial - que também assolou a capital da Argentina e provocou, inclusive, o adiamento da final para este domingo.

Com a colisão, ocorrida na região de Lobos - que fica na província de Buenos Aires - , o condutor da caminhonete, Francisco Luchesoli, sofreu lesões graves e está internado. A imprensa argentina ainda não informou qual o seu estado de saúde.

Os quatro mortos no acidente possuíam entre 26 e 32 anos. A colisão foi no quilômetro 108 da estrada 205. Pelo ocorrido, os rivais Boca Juniors e River Plate, e também a Conmebol, se manifestaram em seus perfis nas redes sociais lamentando as mortes e transmitindo força aos seus familiares.

Con mucho pesar acompañamos el sentimiento de dolor de los familiares de Sebastián Berra, César Jones, Franco Silvestri y Malcom Viton, hinchas de @BocaJrsOficial quienes fallecieron en un accidente carretero camino a La Bombonera. — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) 11 de novembro de 2018

Boca lamenta el fallecimiento de Sebastián Berra, Cesar Jones, Malcom Viton y Franco Silvestri, miembros de la Filial de Rawson que viajaban a la Bombonera para ver el partido. Acompañamos a sus familiares y amigos en este duro momento. — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) 10 de novembro de 2018

Lamentamos el fallecimiento de Sebastián Berra, César Jones, Malcom Viton y Franco Silvestri, hinchas de @BocaJrsOficial que sufrieron un accidente de tránsito camino al estadio. Nuestra Institución acompaña a sus seres queridos en este difícil momento. — River Plate (@CARPoficial) 10 de novembro de 2018

Caso as chuvas continuem fortes em Buenos Aires, a final, remarcada para este domingo, poderá ser adiada mais uma vez - agora para o próximo sábado, 17. Com precipitações menos intensas do que as deste sábado na capital argentina, a Conmebol irá vistoriar novamente o estádio horas antes do confronto e, provavelmente, confirmar a decisão para às 17 horas (horário de Brasília).