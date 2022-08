Torcedores queimam e destroem carros de jogadores de time argentino após derrota; veja vídeo

Cenas de vandalismo foram registradas nesta semana na Argentina. Após a derrota do Aldosivi para o Godoy Cruz por 2 a 0, em partida válida pelo Campeonato Argentino, torcedores, inconformados com o resultado, foram vistos ateando fogo nos carros de jogadores e membros da comissão técnica do clube ao fim do jogo.

Segundo o jornal Olé, cinco veículos foram destruídos por torcedores do Aldosivi. Eles pertenciam a José Devecchi, Jonathan Zacarías, Francisco Cerro, Chaco Martínez - jogadores da equipe - e um integrante da comissão técnica.

O fato ocorreu em uma das sedes do clube, na cidade de Mar del Plata. Segundo o corpo de bombeiros da região, não houve casos de feridos com o incidente e o fogo foi controlado de forma rápida. Como a partida aconteceu em Mendoza, cidade na qual o Godoy Cruz manda seus jogos, não haviam jogadores na sede do clube no momento do ocorrido. Os atletas do Aldosivi costumam deixar seus carros no estacionamento do clube quando viajam para disputar suas partidas em outra cidade, uma prática também do futebol brasileiro.

#ALERTA | Incendiaron los autos de los jugadores y CT de #Aldosivi Tras la derrota frente a #GodoyCruz, integrantes de la barra del Tiburón ingresaron al predio del club y prendieron fuego los vehículos, según pudo averiguar @okdobleamarilla pic.twitter.com/kWsPYoXNLi — doble amarilla (@okdobleamarilla) August 12, 2022

Em comunicado oficial, o Aldosivi lamentou e condenou o incidente, classificando-o como um "ato de vandalismo". "O Club Atlético Aldosivi expressa seu total repúdio aos atos de vandalismo ocorridos nesta noite no prédio esportivo. A violência nunca é o caminho. Seguiremos trabalhando e fomentando os valores de respeito, compromisso e amor por estas cores", informa a nota.

Após os incidentes, o clube deverá realizar seus próximos jogos com os fechados, até que os fatos sejam esclarecidos e investigados. Na próxima quinta-feira, às 19h30 (horário de Brasília), a equipe enfrenta o Vélez Sarsfield, pelo Campeonato Argentino. O Aldosovi é o penúltimo colocado na competição.