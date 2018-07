Torcedores recepcionam jogadores do Grêmio na Arena em Porto Alegre

A delegação do Grêmio foi recepcionada na Arena por cerca de 15 mil torcedores no início da tarde desta quinta-feira, em Porto Alegre. Jogadores e comissão técnica vão comemorar com a torcida o tricampeonato da Copa Libertadores, conquistado na noite desta quarta-feira, na vitória por 2 a 1 sobre o Lanús, na Argentina.

Entre os milhares de torcedores presentes no estádio está o casal Emerson, 34 anos e Graziela Gemniczak, 30. Junto com eles, aguarda ansiosa a chegada dos jogadores, a pequena Lavínia, de apenas 6 meses de idade.

"Esta é a segunda vez que nossa bebê vem à Arena Grêmio. A primeira vez ela ainda estava na minha barriga, com 4 meses de idade durante o jogo do Grêmio e Botafogo na última rodada do Brasileirão, em 11 de dezembro de 2016", disse a mamãe Graziela.

Ao lado da esposa e da filha, sentados na arquibancada, Emerson Gemniczak afirmou que o gol de Luan foi o mais bonito da Copa Libertadores. "Foi lindo, emocionante mesmo. O Grêmio jogou muito bem, sempre joga melhor fora de casa", avaliou o gaúcho, referindo-se ao segundo gol gremista na vitória sobre o Lanús por 2 a 1, na noite desta quarta-feira.

A mesma opinião de Emerson é compartilhada por três torcedores da cidade de Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. Patrick Guastavino, 25 anos, Marcos Paulo, 29 e Felipe Rumpel de 31 anos, chegaram cedo na capital e foram direto para a Arena esperar pela chegada dos jogadores.

"Viramos a noite em festa na nossa cidade. O gol marcado pelo meia-atacante Luan foi um espetáculo. Agora estamos aqui, nem dormimos ainda", disse o empolgado Patrick. O trio de amigos vestia na cabeça um modelo de turbante árabe do Grêmio, em alusão à classificação do Grêmio para o Mundial de Clubes, que será neste ano em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos.

A delegação tricolor, que planeja a busca pelo bicampeonato mundial, embarcará na próxima terça-feira para disputar o torneio, que terá também o Real Madrid. O clube gaúcho fará a sua estreia na competição já nas semifinais, no dia 12 de dezembro, uma terça-feira, às 15 horas (de Brasília), no estádio Hazza Bin Zayed, em Al Ain, contra o vencedor das quartas de final entre Pachuca, do México (campeão da Concacaf), e Wydad Casablanca, do Marrocos (África).