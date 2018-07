Torcedores revelam paixão e nervosismo em dia de Boca x Corinthians

SÃO PAULO - O Corinthians faz sua primeira final da Copa Libertadores em seus 102 anos. E o coração do torcedor bate mais forte, antes da partida contra o Boca Juniors, no estádio do adversário, La Bombonera, em Buenos Aires.

A movimentação da torcida é grande nas redes sociais. Os corintianos compartilham fotos, mensagens de apoio ao time, declarações de amor e de nervosismo pela final. Famosos também demonstram sua paixão pelo Corinthians. O lutador Anderson Silva publicou na noite desta terça em sua página do Twitter foto com os filhos, todos vestindo a camisa do clube. Os jogadores Dentinho e William Borges também manifestaram que vão torcer para o time alvinegro nesta noite.

Reunimos os comentários dos internautas no Storify do Estadão Esporte.

