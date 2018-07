São-paulinos podem relembrar as glórias do tricolor

O torcedor do São Paulo está empolgado com a possibilidade do tricolor conquistar mais um título do Campeonato Brasileiro. O Estadão, que fará uma 'visita' às salas de troféus de alguns clubes do Brasileirão, continua sua trajetória agora no Estádio do Morumbi, para que a torcida são-paulina possa relembrar os momentos gloriosos do clube.

Na casa do São Paulo, está o Memorial Luiz Cássio dos Santos Werneck, nome dado em homenagem ao advogado, conselheiro, diretor e presidente de conselho do clube, eleito pela última vez em 2002. Luiz foi o braço direito de Cícero Pompeu de Toledo durante a construção do Morumbi.

O espaço inaugurado em 1994 e reinaugurado em 2004, exibe todas as conquistas do São Paulo, em todos os tipos de competição. O conceito de Memorial expandiu quando o clube trouxe para o torcedor e fãs do esporte, exposições sobre atletas que tiveram importantes passagem pelo tricolor, como os "85 anos de Leônidas da Silva", ou "Adhemar Ferreira da Silva, o Atleta de Ouro."

No primeiro piso, estão expostos os troféus conquistados ao longo dos anos. Além disso, objetivos pessoais dos jogadores, paredes decoradas com retratos de atletas do São Paulo que passaram pela Seleção Brasileira e um painél com os ídolos do clube, compõem o andar. O segundo piso é dedicado às conquistas fora de campo, como no futsal, judô e outros esportes que fizeram história. Para ter acesso ao Memorial, é preciso entrar mediante o tour do clube, pelo Portão 2 do estádio. O valor da entrada é de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), sócios torcedores pagam R$ 20.