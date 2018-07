Torcedores são-paulinos protestam com ovos e pipocas A semana começou com indício de crise no São Paulo. Revoltado com a eliminação da equipe na Copa do Brasil, um grupo de cerca de 50 torcedores organizados foi protestar no CT do clube, na Barra Funda, à espera da reapresentação dos jogadores após uma folga forçada pela eliminação na Copa do Brasil. Os principais alvos foram Juvenal Juvêncio, Jean e Carpegiani.