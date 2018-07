Torcedores são presos por antissemitismo na Inglaterra

De acordo com a polícia, eles foram presos por causa de mensagens racistas publicadas na rede social em outubro, depois do clássico. As mensagens faziam referência a Adolf Hitler e câmaras de gás.

As autoridades não anunciou o nome dos torcedores - apenas as idades: 24 e 22 - e bem confirmou que se trata de fãs do West Ham. Historicamente, o Tottenham é conhecido por ter muitos torcedores judeus, por se localizar em um bairro londrino onde moram muitos ortodoxos.

Apesar das manifestações antissemitas de outubro, eles foram presos somente nesta quinta-feira. A previsão é de que fiquem fora de circulação até pelo menos janeiro.