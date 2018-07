Torcedores serão beneficiados por formato da Euro-2020, diz Platini

Platini admitiu que os torcedores enfrentaram problemas de custo e logística para viajar para Polónia e Ucrânia este ano para a Euro-2012, e disse que Uefa quis facilitar suas vidas.

"Antes, os torcedores tinham de ir para a Euro, agora a Euro está indo até os torcedores", declarou Platini em uma mesa redonda com jornalistas.

O comitê executivo da Uefa aprovou na quinta-feira a realização do torneio em um número não especificado de cidades de toda a Europa. A partir de março os interessados em sediar o evento poderão apresentar suas candidaturas.

Mais detalhes serão decididos nos próximos meses. "Há um pedaço de papel em branco", disse o ex-jogador francês, que admitiu que houve um toque de excentricidade na decisão.

Quaisquer preocupações que os torcedores possam ter quanto a viajar de Lisboa para Astana (Cazaquistão) para acompanhar sua equipe são infundadas, disse Platini.

"Os torcedores não terão de viajar, mas estamos levando os jogos para os torcedores e simpatizantes em um grande número de países", disse.

"Nós nos encontramos recentemente com a entidade de torcedores de futebol da Europa. Nós garantimos a eles que vamos fazer o que for possível para ter certeza de que os torcedores tenham o apoio necessário quando viajarem."

"Nós não vamos ter uma equipe jogando na Suécia, Portugal e Cazaquistão, com os torcedores atrás, seguindo-os por todo o continente. É isso o que explicamos para a associação dos torcedores. Nós lhes dissemos que vamos ajudá-los e eles tiveram uma atitude muito mais positiva."

Torcedores passaram por momentos difíceis em grandes torneios recentes, com enormes custos e dificuldades para ir à Copa do Mundo de 2010 na África do Sul e à Euro-2012.

A Copa do Mundo de 2014 no Brasil deve ser ainda mais cara e difícil para os torcedores estrangeiros, já que a maioria das equipes jogará suas partidas da fase de grupos em três locais diferentes do país, tendo de percorrer enormes distâncias.

"Não será como na Polônia e na Ucrânia, com 50 torcedores franceses aqui e 70 torcedores espanhóis acolá", disse Platini referindo-se à Euro-2020.