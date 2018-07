Torcedores sérvios e croatas entram em conflito na Grécia e 6 vão para o hospital

Em junho, torcedores do Dínamo atacaram o ônibus dos jogadores do Estrela Vermelha durante a pré-temporada do time na Eslovênia. Nesta quinta, foi a vez de os fãs do time de Belgrado retaliarem, aproveitando a presença dos croatas na Grécia para uma partida diante do Olympiakos.

Os croatas esperavam no aeroporto de Atenas quando foram atacados com correntes, bastões de beisebol e ''socos ingleses''. De acordo com a polícia da Grécia, 10 pessoas foram presas. Já temendo esse tipo de confronto, Olympiakos e Dínamo Zagreb já haviam acertado que não venderiam ingressos para a torcida visitante nos jogos entre eles pela Liga.