Torcedores tentam se aproximar de Neymar no hotel da seleção e atingem o jogador, que sai mancando

Torcedores conseguiram furar o bloqueio feito por seguranças na chegada da seleção brasileira ao hotel em que está hospedada em Porto Alegre e três deles foram em direção a Neymar, atingindo o jogador sem querer. Logo os fãs foram contidos e retirados, mas o atacante do Paris Saint-Germain entrou no hotel mancando um pouco.

O incidente ocorreu no retorno do treino da seleção brasileira e foi filmado por fãs, que postaram nas redes sociais. As imagens mostram quando Neymar desce do ônibus, logo atrás do goleiro Alisson. Aí dois jovens correm em direção ao craque, até que um deles, um adolescente, escorrega na aproximação e acaba atingindo Neymar.

Uma menina que também chegou perto é contida por seguranças e retirada do local. Outro fã também foi parado pelos seguranças, até que Neymar conseguiu continuar sua caminhada até o saguão do hotel, mas já mancando e colocando a mão no pé direito.

Neymar foi atropelado na chegada ao hotel após o treino !!! Tomem cuidado com o pé dele gente... pic.twitter.com/n5NoijW6SX — Memesneymar (@memesneymar) June 4, 2021

Neymar será titular na partida desta sexta-feira, 4, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. O Brasil enfrentar o Equador, às 21h30, no estádio Beira-Rio, e quer a vitória em casa para se manter a invencibilidade na competição e a liderança isolada na tabela de classificação.