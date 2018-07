Torcedores uruguaios fazem festa em treino do Grêmio Aproveitando a viagem ao Brasil durante a disputa da Copa do Mundo - o Uruguai joga neste sábado contra a Colômbia, no Rio, pelas oitavas de final -, um grupo de cerca de 20 torcedores uruguaios foi na tarde desta sexta-feira ao treino do Grêmio, no gramado suplementar do Estádio Olímpico, em Porto Alegre. E fez festa para o compatriota Maxi Rodríguez, meia que faz parte do elenco gremista.