Torcedores veem referência à França no treino inglês com frangos de borracha

O treino descontraído que a Inglaterra realizou nesta terça-feira, o último antes da semifinal da Copa do Mundo diante da Croácia, vem tendo grande repercussão nas redes sociais em função dos brinquedos que os atletas utilizaram.

Na hora do aquecimento, os jogadores brincaram com um frango de borracha nas cores azuis e vermelhas. Eles jogavam os frangos uns para os outros, de acordo com as imagens divulgadas nas redes sociais da seleção inglesa. O atacante Harry Kane, artilheiro da Copa do Mundo com seis gols, está em destaque nas brincadeiras.

Os torcedores logo se lembraram da França, que tem um galo como símbolo e também usa o vermelho e o azul como cores tradicionais. Os seguidores escreveram: "Se preparando para domingo" ou "acham que estão jogando com a França?". Alguns aproveitaram as fotos e fizeram memes em que a taça da Copa do Mundo substitui os frangos lançados entre os atletas.

Não foram divulgadas informações sobre o método da atividade, mas ela foi usada como um treino lúdico para os atletas se aquecerem.

Antes de um eventual confronto com a França, a Inglaterra precisa superar a Croácia na semifinal desta quarta-feira, em Moscou. Nesta terça, França e Bélgica disputam a outra vaga na final jogando em São Petersburgo.