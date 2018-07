Torcida argentina provoca chilenos com canção sobre tsunami

Centenas de torcedores argentinos que estão em Concepción para a semifinal entre Argentina e Paraguai, nesta terça-feira, pela Copa América, provocam os chilenos com uma canção sobre o terremoto e o tsunami que arrasaram a região em 27 de fevereiro de 2010.

A música ''Chile decíme que se siente, saber que se te viene el mar'' (Chile, me diz que você se sente ao saber que lá vem o mar) começou a ser entoada em La Serena, local da concentração argentina na fase de grupos, e vem sendo cantada em vários locais, principalmente no terminal de ônibus de Concepción, em frente ao Estádio Ester Roa, palco do jogo desta terça-feira.

A exemplo do que aconteceu na Copa do Mundo de 2014 nas cidades brasileiras por onde passou a Argentina, como Porto Alegre e Rio de Janeiro, os torcedores tomam conta das ruas de Concepción, principalmente em frente ao hotel da seleção.

A canção não foi bem recebida pelos chilenos. Os argentinos foram vaiados e criticados no terminal de ônibus e vários torcedores se manifestaram nas redes sociais. "Eles fazem piada com a nossa região e todos nós sabemos que muita gente morreu", diz uma página do Facebook da torcida do Deportes Concepción.

O terremoto de magnitude 8.8 se originou no mar, perto da cidade de Concepción, a segunda maior do país. O abalo atingiu as áreas mais populosas, onde vivem cerca de 75% da população. Mais de 700 pessoas morreram. O país faz parte de uma área conhecida como "círculo de fogo", onde ocorrem cerca de 80% dos tremores do mundo.