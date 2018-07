Torcida cearense esgota ingressos e terá maior público do ano no Brasil

A venda de ingressos para a final da Copa do Nordeste 2015, entre Ceará e Bahia, nesta quarta-feira, às 22 horas, na Arena Castelão, esgotou. Foram vendidos todos 63 mil ingressos. É o maior público já garantido em um estádio do País após a Copa do Mundo de 2014. É maior até que o público pagante da final da Copa do Nordeste de 2014, entre Ceará e Sport, que teve 60.068 torcedores.

O público da final desta Copa do Nordeste também irá superar o registrado no jogo Fortaleza x Macaé, pela Série C do Campeonato Brasileiro do ano passado, que chegou a 62.525 torcedores. O maior público em partidas do Mundial de 2014, na Arena Castelão, foi o de 60.342 pessoas no confronto entre Brasil e Colômbia, pelas quartas de final da competição.

A Liga do Nordeste comemora o sucesso de público do campeonato. Somente nos dois jogos finais entre Ceará e Bahia o público supera os 100 mil torcedores. "Em toda competição foi um público superior a meio milhão de torcedores", festeja o presidente da Liga do Nordeste de Futebol, Alexi Portela.

A média de público pagante da Copa do Nordeste 2015 foi de 7.727 torcedores. Supera a média do Paulistão, que ficou em 7.598 até aqui. Os preços dos 63 mil ingressos vendidos para o duelo desta quarta no Castelão variavam entre R$ 25 a R$ 100. Até esta decisão, o maior público do ano no Brasil havia sido registrado no último domingo, no Mineirão, onde 53.772 pagantes viram Atlético e Caldense empatarem por 0 a 0 no jogo de ida da final do Campeonato Mineiro.