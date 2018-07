Torcida colorada tem espaço reservado no Museu do Internacional

A torcida colorada tem um espaço reservado no Memorial do Internacional, localizado no estádio Beira-Rio, o local conta com um 'Museu do Torcedor', que exibe a história do clube sob o olhar daqueles que estão fora das quatro linhas, proporcionando uma viagem inesquecível.

São mais de 1.200 metros quadrados contando a trajetória do clube desde 1909. Salas com troféus, fotos, vídeos, entrevistas, e uma linha do tempo relacionada ao primeiro centenário, estão à disposição do visitante.

Na última sala, todos os troféus internacionais fecham o passeio, entre eles está o Mundial FIFA, a Copa Sul-Americana, o Troféu Joan Gamper, a Dubai Cup e a Copa Suruga, motivos de orgulho para o torcedor da equipe gaúcha.

O Museu do Inter está aberto ao público das 10h às 18h, de terça a sábado, com fechamento da bilheteria às 17h30. O valor do ingresso é de R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia entrada para crianças de 6 a 12 anos, estudantes, professores e idosos. Sócios e crianças até 5 anos estão isentos do pagamento. Aos domingos e feridos os horários devem ser consultados através do site oficial do clube.