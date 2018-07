Torcida comemora tetracampeonato do Cruzeiro pelas ruas

O foguetório e o buzinaço na capital mineira começaram logo depois que o árbitro apitou o fim da partida entre Cruzeiro e Goiás, domingo, que deu o título do Campeonato Brasileiro com duas rodadas de antecedência ao time mineiro, e as comemorações pela conquista perduraram por várias regiões de Belo Horizonte até o fim da manhã desta segunda-feira. Na Praça Sete, no Centro, e na Savassi, região Sul da cidade, tradicionais pontos de comemoração de torcedores, o que se viu foi um desfile de camisas azuis, faixas, bandeiras e sorrisos nos rostos dos cruzeirenses.

Afinal, o Cruzeiro conquistou o quarto título brasileiro, o segundo de forma consecutiva. Quem não pôde ir ao Mineirão festejou pelos bares e restaurantes. A festa entrou pela madrugada. Os próprios jogadores do Cruzeiro comemoraram o título em uma churrascaria da Savassi, ao lado da comissão técnica e diretoria. A rua do estabelecimento teve de ser interditada pela Polícia Militar que, apesar do grande número de torcedores, não registrou nenhuma ocorrência.

Mesmo em clima de festa, jogadores e torcedores querem ampliar o ano de conquistas (o Cruzeiro venceu o Campeonato Mineiro e o Brasileiro) com mais um título que pode ter um sabor especial. Na próxima quarta-feira, o time entra em campo contra o rival Atlético-MG pela disputa da Copa do Brasil. O Cruzeiro sonha com o pentacampeonato da competição e pode ainda conquistar, assim como foi em 2003, a chamada "tríplice coroa", ao levar os três títulos que disputou no País em uma mesma temporada.

Não será fácil, uma vez que o Atlético-MG fez 2 a 0 na partida de ida da decisão.

Por mais que o time ainda tenha mais uma final nesta semana, a torcida não deve parar as comemorações. Principal torcida organizada do Cruzeiro, a Máfia Azul convocou os seus integrantes, por meio do Facebook, a irem na Porta da Toca II para dar apoio aos atletas na reapresentação do elenco. O encontro está marcado para ocorrer às 14h desta segunda-feira.