Torcida comparece e Zago faz mistério em último treino do Inter para final

O Internacional encerrou neste sábado a preparação para a primeira partida da final do Campeonato Gaúcho. O técnico Antônio Carlos optou pelo mistério e não informou a escalação que entrará em campo diante do Novo Hamburgo, neste domingo, às 16 horas, no Beira-Rio.

Pela manhã, Zago fechou à imprensa a primeira parte da atividade realizada justamente no local da partida de domingo. Neste momento, o treinador esboçou a equipe que entrará em campo na primeira partida decisiva, mas, depois, preferiu não informar a escalação.

A principal dúvida para a partida é no ataque. Brenner, suspenso, está fora da partida de domingo. A tendência é que Zago escale Roberson, que se recuperou de problema físico e voltou aos treinos na última sexta, mas o treinador pode optar por alguma surpresa.

No gol, a vaga deve mesmo ficar com o jovem Keiller, herói da classificação na semifinal, nos pênaltis, diante do Caxias. Marcelo Lomba foi relacionado, mas ainda sofre com um problema muscular sentido justamente naquela partida e deve ser reserva do garoto de 20 anos.

Na véspera de uma partida tão importante, Zago também levou descontração ao treino do Inter. Depois do trabalho comandado com portões fechados, promoveu um rachão. A entrada no estádio foi liberada e cerca de mil torcedores colorados compareceram para cantar e manifestar apoio ao time.